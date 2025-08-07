Sucesos

Emilce Soto: Caso contra sospechoso de asesinarla y enterrarla da un importante paso

Emilce Soto, de 49 años, desapareció tras salir de su casa en bicicleta

Por Adrián Galeano Calvo
Emilce Soto Jiménez, mujer desaparecida en Palmar Sur. Foto cortesía.
El cuerpo de Emilce fue encontrado enterrado en una finca.

El caso por el atroz femicidio de Emilce Soto, de 49 años, cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca tras haber sido reportada como desaparecida, dio un importante paso que alegrará a sus seres queridos.

Esto se debe a que, este jueves, el Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía de Osa ya tiene lista la acusación contra el sospechoso del crimen, un hombre apellidado Valverde Chinchilla, a quien se le atribuye el delito de femicidio.

“La acusación fue revisada esta tarde por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género y cuenta con el visto bueno del despacho especializado. Ahora la resolución fiscal será comunicada a las partes, con el fin de que estas determinen si desean presentar una querella (acusación privada) y/o una acción civil, para el cobro de daños y perjuicios”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, luego de que se cumplan los plazos de ley, el expediente será remitido al Juzgado Penal de Osa con la respectiva solicitud de apertura a juicio, para que esa instancia programe una fecha para la audiencia preliminar.

La investigación de este caso inició el 9 de marzo del 2024, cuando familiares de Emilce reportaron su desaparición, en la localidad de Palmar Sur.

Pocos días después la bicicleta de la mujer fue encontrada dentro de un canal en esa misma zona.

Las autoridades detuvieron al sospechoso el jueves 9 de mayo de este año, mientras que los restos de Emilce fueron encontrados el 8 de junio anterior, estos estaban enterrados entre finca 8 y finca 5, en Palmar Sur de Osa.

La acusación corresponde al expediente 24-000603-0062-PE

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

