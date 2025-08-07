Escena de horror: Balacera cobra la vida de un hombre y deja dos mujeres heridas

Un hombre fue brutalmente asesinado en La Cruz (Cortesia/Cortesía)

Una violenta balacera aterrorizó a los vecinos de La Cruz de Guanacaste la tarde de este jueves. En el violento hecho, un hombre fue asesinado y dos mujeres resultaron heridas.

Según la Cruz Roja Costarricense, ellos recibieron la alerta y debieron enviar dos ambulancias al sitio.

Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre sin signos vitales, mientras que dos mujeres presentaban heridas de bala. Ambas fueron trasladadas en condición estable a la clínica de La Cruz.

Al parecer, los pistoleros atacaron el carro donde estaba el hombre.

La Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena mientras que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargan del levantamiento del cuerpo.