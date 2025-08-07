Sucesos

Escena de horror: Balacera cobra la vida de un hombre y deja dos mujeres heridas

Ataque a balazos ocurrió la tarde de este jueves

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Un hombre fue brutalmente asesinado en Los Chiles
Un hombre fue brutalmente asesinado en La Cruz (Cortesia/Cortesía)

Una violenta balacera aterrorizó a los vecinos de La Cruz de Guanacaste la tarde de este jueves. En el violento hecho, un hombre fue asesinado y dos mujeres resultaron heridas.

Según la Cruz Roja Costarricense, ellos recibieron la alerta y debieron enviar dos ambulancias al sitio.

El hombre fue asesinado a balazos. (Silvia Coto)

LEA MÁS: ¿Se frena extradición de Celso Gamboa? Esto determinó la Sala Constitucional

Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre sin signos vitales, mientras que dos mujeres presentaban heridas de bala. Ambas fueron trasladadas en condición estable a la clínica de La Cruz.

Al parecer, los pistoleros atacaron el carro donde estaba el hombre.

La Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena mientras que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargan del levantamiento del cuerpo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
crimenla cruzguanacastebalacerafallecidoheridosasesinato la cruzhombre asesinado la cruz
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.