(Videos) Hombre caminó más de 300 metros atado de manos y con cinta en la boca tras ser víctima de aterrador asalto

Jonathan Cuthbert caminó atado de manos y con una cinta en la boca hasta la casa de un vecino. Foto Jonathan Cuthbert. (Jonathan Cuthbert./Jonathan Cuthbert fue víctima de un asalto a su casa en Osa. Foto Jonathan Cuthbert.)

Con sus manos atadas con gazas plásticas y una cinta que le cubría la boca, así fue como el estadounidense Jonathan Cuthbert caminó por más de 300 metros hasta la casa de un vecino, tras haber sido víctima de un aterrador asalto en su propia vivienda.

“Me dejaron amarrado y con cinta en la boca para no poder gritar, también me amarraron los pies con gazas. Pasé como 30 o 40 minutos tratando de escapar y finalmente pude sacar un pie, y así fue como logré caminar hasta la casa de un vecino, donde me cortaron las demás gazas y la cinta.

“Es una calle muy empinada, creo que caminé como 300 o 400 metros de subida y sabía que no podía hacerlo con los pies amarrados, pero una vez que solté una pierna pude hacerlo. Tuve que caminar a oscuras porque iba con las manos amarradas y sin linterna”, contó a La Teja Cuthbert, de 65 años.

El estadounidense fue sorprendido cuando salía de su casa.

El aterrador hecho del que fue víctima Jonathan ocurrió a las 5:35 p. m. de este miércoles en su vivienda, ubicada en la localidad conocida como Cuesta del Burro, en Ciudad Cortés de Osa.

El hecho se dio a conocer luego de que el hijo de Cuthbert denunció lo sucedido en redes sociales y publicó los videos captados por unas cámaras de seguridad, en los que se ve el momento exacto en el que su padre fue sorprendido por tres sujetos encapuchados y armados.

Iba por sus perros

Cuthbert contó a este medio que él es dueño de tres perros, dos de estos se quedan afuera para proteger la casa, pero él siempre va por ellos antes de que caiga la noche, y por eso fue que este miércoles salió un momento de su casa, a las 5:35 p. m.

“Yo estaba saliendo de la casa cuando me sorprendieron. Estaban todos vestidos de negro y yo no podía verlos bien, venían de la maleza al lado de la casa, y primero pensé que era como un animal, un gorila o un oso, pero rápido me di cuenta porque vi las pistolas que traían”, contó.

La cámara grabó cuando los sujetos encañonaron a Cuthbert. Foto Jonathan Cuthbert. (Jonathan Cuthbert./Jonathan Cuthbert fue víctima de un asalto a su casa en Osa. Foto Jonathan Cuthbert.)

Incluso, en uno de los video se escucha cómo Jonathan pegó un fuerte grito al ver que dos de los maleantes lo estaban apuntando con las pistolas.

“Me hicieron entrar a la casa y me pusieron acostado boca abajo sobre el piso, me amarraron inmediatamente las manos y los pies. Luego me sentaron y me empezaron a hacer preguntas porque querían saber qué había de valor en la casa, pero de verdad no tenía mucho, estuvieron ahí como 45 minutos y abrieron todos los gabinetes y cajones, dejaron la casa toda desordenada”.

Según el estadounidense, por tratarse de un extranjero que vive en una zona alejada los maleantes posiblemente pensaron que se trataba de una persona muy adinerada, pero él aseguró que vive de forma sencilla como cualquier tico.

“No encontraron nada de valor, se llevaron un PlayStation 5, una guitarra con un valor sentimental, que podría valer entre $500 y $600. Yo no tenía mucho efectivo en casa, en mi billetera tenía como ¢40 mil y $100 máximo, entonces no ganaron mucho, pero ellos pensaban que iban a encontrar un tesoro o algo así“.

En el video se observa que los maleantes incluso saquearon la refri, pues a uno se le ve cargando lo que parece ser un tarro de helados.

El estadounidense caminó atado de manos y con cinta en la boca hasta la casa de un vecino

Pensaron que evitaron las cámaras

Cuthbert contó que los tres maleantes se dieron cuenta que había una cámara en el acceso principal de la propiedad, por lo que la bordearon por la maleza, pero no se enteraron de la otra cámara que terminó grabando todo.

“Ellos no entraron por el frente de la casa, porque vieron que había una cámara, pero no se dieron cuenta que había otra cámara enfocando la puerta de la casa, que fue la que los grabó. No sabían si habían más personas en la casa y es que minutos antes estuve hablando con mi hijo, entonces seguro pensaron que había alguien más”.

Pese a la violencia con la que actuaron los asaltantes, Cuthbert dijo que afortunadamente estos no lo agredieron.

“Gracias a Dios no me golpearon, cuando estuve en la sala con ellos y andaban buscando en todas partes, me hicieron preguntas y yo les contesté firmemente, entonces uno de ellos me dijo que si estaba enojado y le dije que no; pero sentía miedo, porque dos de los tres tenían pistola y me pasó por la mente que me iban a disparar”.

Temía por sus perros

Los maleantes robaron varios objetos y hasta saquearon la refri. Foto Jonathan Cuthbert. (Jonathan Cuthbert./Jonathan Cuthbert fue víctima de un asalto a su casa en Osa. Foto Jonathan Cuthbert.)

Más allá de lo que le pudieran robar los tres maleantes, una de las principales preocupaciones de Jonathan era que los sujetos le hicieran algo a sus amados perros, especialmente a un bulldog inglés que se encontraba dentro de la casa.

“Es como un cachorro (el bulldog), en verdad no es muy bravo, y cuando ellos entraron a la casa se escondió debajo de un mueble. Él ladró un poco, pero estoy agradecido de que no lo lastimaron, porque llevaban un palo con el que golpearon un mueble para asustarlo.

“También estaba preocupado por mis otros dos perros que estaban afuera, porque me dijeron que si eran bravos los iban a matar, pero gracias a Dios no les hicieron nada, yo tenía miedo de que les fueran a disparar”.

Ese bulldog se convirtió en el compañero inseparable de Cuthbert en esos momentos de angustia, pues nunca se separó de su lado.

Jonathan ya presentó una denuncia ante el OIJ, además aportó varios videos, entre estos uno en el que se observa el carro de los sujetos.