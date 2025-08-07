Familiar de viejito de 76 años entró a su casa y encontró una escena que le despedazó el alma

El cuerpo del señor fue encontrado en el patio de su casa. Foto Archivo.

Un familiar de un viejito de 76 años ingresó a la casa de este para buscarlo, pues tenía tiempo sin saber nada de él, y en ese sitio encontró una escena que le despedazó el alma.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que esa persona encontró el cuerpo sin vida del adulto mayor en el patio de su vivienda.

El ahora fallecido fue identificado como un señor apellidado Salazar, cuya causa de muerte aún se encuentra bajo investigación.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7 p.m. de este miércoles en la localidad de Agua Azul, en La Fortuna de San Carlos, específicamente 150 metros al este de la plaza de deportes.

“En apariencia, un familiar del señor habría ingresado a su vivienda y se habría encontrado su cuerpo en el sector del patio. Presuntamente se encontraba en avanzado estado de descomposición”, informó el OIJ.

De acuerdo con una fuente policial, el cuerpo del adulto mayor presentaba varias lesiones y, al parecer, desprendimiento de la cabeza, pero esto habría sido causado por animales y la misma descomposición del cadáver.

Todo apunta a que Salazar habría fallecido por causas naturales, sin embargo, se tendrá que esperar el resultado de la autopsia para conocer con exactitud la causa de muerte.