OIJ revela aterradores detalles sobre el atroz femicidio de Nelly Romero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló varios detalles en torno al femicidio de Nelly Romero González, de 33 años, esto luego de que este miércoles se diera el hallazgo de unos restos que, en apariencia, le pertenecerían.
El hallazgo se dio en horas de la tarde dentro de una finca ubicada en San Luis de Pataste, en Guatuso de Alajuela, exactamente a un mes de la desaparición de Nelly, pues se le vio con vida por última vez el pasado 6 de julio.
Michael Soto, subdirector del OIJ, reveló varios detalles sobre la investigación que se lleva en este caso, por ejemplo en el hallazgo de indicios que hacen pensar que Romero murió a manos de un nicaragüense apellidado González, quien se encuentra detenido y cumpliendo 3 meses de prisión preventiva.
“Se empiezan a desarrollar varias líneas de investigación, siendo que el 21 de julio del presente año se localiza el vehículo del sospechoso, que al hacerle la prueba de luminol, da positivo por sangre.
“Días posteriores se procede a realizar un allanamiento en la vivienda de este sujeto, también para hacer prueba de luminol, y también se recolectan indicios de sangre importante, que nos hacen presumir con un nivel de certeza que estaríamos ya ante un femicidio”, detalló Soto.
En cuanto a los restos hallados este miércoles, Soto explicó que se trató de un cuerpo en estado esquelético, sin embargo, todo apunta a que se trataría de Nelly por prendas encontradas en esa finca.
“Nos hacen presumir con un nivel de certeza muy alto que se trata de la mujer desaparecida”, agregó Soto.
Este medio supo que una de dichas prendas sería una blusa que coincide con la que Romero vestía el último día en que fue vista por sus seres queridos.
“Este jueves van a trabajar en la escena para tratar de recopilar más indicios que nos hagan fortalecer la hipótesis de que este sujeto está vinculado con la muerte de Nelly Romero”.
En cuanto al nicaragüense, este es señalado como el principal sospechoso ya que, según el OIJ, Nelly se habría subido al carro de este el último día que se le vio con vida.