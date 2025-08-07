De dos balazos asesinan a hombre frente a cabinas turísticas

El crimen ocurrió en Los Chiles. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

La vida de un hombre fue apagada de forma trágica la noche de este miércoles, pues fue víctima de un violento ataque en el que recibió dos impactos de bala.

LEA MÁS: Hombre queda tirado junto a su moto tras ser víctima de sangrienta ejecución

El crimen fue confirmado a La Teja por la Central de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:20 p.m. en Los Chiles de Alajuela, al frente de las cabinas Jabirú.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego y cuando el personal paramédico llegó a la escena, encontró a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: OIJ revela trágico desenlace de mujer que desapareció tras irse con un hombre en carro

Según el reporte preliminar brindado por la Cruz Roja, el ahora fallecido presentaba dos disparos en el pecho.

De momento las autoridades no han identificado a la víctima mortal, pero trascendió de forma extraoficial que se trataría de un hombre apellidado Miranda, de 50 años, quien supuestamente se dedicaba a vender pan en esa zona.

LEA MÁS: Estudiantes de escuela vivieron momentos de terror cuando hombre se encerró dentro de un aula

Al parecer, el ataque habría sido cometido por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y que se dieron a la fuga tras cumplir con su cometido.