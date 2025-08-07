Sucesos

Hombre queda tirado junto a su moto tras ser víctima de sangrienta ejecución

El cuerpo del hombre y su moto quedaron sobre una acera

Por Adrián Galeano Calvo
carro OIJ morguera
El crimen ocurrió en Sarapiquí.

Un hombre perdió la vida y su cuerpo quedó tendido junto a la motocicleta en la que viajaba, tras ser víctima de una sangrienta ejecución.

El atroz hecho ocurrió la noche de este miércoles en Sarapiquí, específicamente en la entrada a la urbanización don Sergio 1.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los vecinos alertaron sobre una balacera en el lugar y al salir de sus casas encontraron el cuerpo del hombre sobre una acera.

Al parecer, el ahora fallecido, cuya identidad no trascendió, fue atacado desde otro vehículo en movimiento.

Extraoficialmente se habla de que habría recibido 25 balazos, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Motociclista asesinado en SarapiquíHomicidio en Sarapiquí
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

