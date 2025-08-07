Hombre queda tirado junto a su moto tras ser víctima de sangrienta ejecución

El crimen ocurrió en Sarapiquí.

Un hombre perdió la vida y su cuerpo quedó tendido junto a la motocicleta en la que viajaba, tras ser víctima de una sangrienta ejecución.

El atroz hecho ocurrió la noche de este miércoles en Sarapiquí, específicamente en la entrada a la urbanización don Sergio 1.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los vecinos alertaron sobre una balacera en el lugar y al salir de sus casas encontraron el cuerpo del hombre sobre una acera.

Al parecer, el ahora fallecido, cuya identidad no trascendió, fue atacado desde otro vehículo en movimiento.

Extraoficialmente se habla de que habría recibido 25 balazos, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.