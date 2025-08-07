Incendio en San Juan: Vecinos viven una pesadilla y denuncian que nadie les quiere ayudar

Los vecinos de San Juan de Dios de Desamparados están muy enojados porque aseguran que hay falta de empatía por falta de la Municipalidad de Desamparados luego de la tragedia en que un incendio les arrebató la vida de una mamá y a sus tres hijos.

Incendio en San Juan de Dios de Desamparados (Silvia /cortesía)

Para los lugareños ha sido muy duro tener que vivir no solo con la imagen de la tragedia sino también con el olor al incendio que aún se percibe y ahora con una terrible cantidad de escombros que están cubriendo la calle e impiden el paso.

La casa donde ocurrió la desgracia el pasado 27 de julio fue limpiada completamente después de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y personal de Bomberos realizaran las investigaciones para determinar la causa del incendio.

Incendio en Desamparados deja una mamá y tres hijos fallecidos (cortes/cortesía)

“Nadie imaginaba la cantidad de escombros que se sacaron y están tapando la calle, este barrio tiene dos accesos y los carros no pueden pasar porque es demasiado con las lluvias eso se ha puesto terrible y hemos llamado a la muni para rogarles que vengan a ayudar a botar estos escombros, pero responden que eso no les toca a ellos, pero como comunidad se les está pidiendo como un acto de humanidad de colaboración, en otros momentos, en otras emergencias del cantón la muni ha ayudado, si estas personas tuvieran plata, ya hubieran pagado para que se lleven esto”, dijo una de las vecinas de apellido Rodríguez.

Incendio en San Juan de Dios de Desamparados (Silvia /cortesía)

Añadió: “Una de las familias está con diarrea y vómito y nosotros pensamos que es por la misma contaminación, la muni tiene maquinaria para colaborar con algo así, y más bien ahora dicen que andan buscando a la dueña de la casa para meterle un multón, esa señora perdió todo su casa, su negocio y lo más valioso para ella, la vida de sus inquilinos porque a todos los apreciaba como familia, los vecinos estamos muy desmotivados, el escombro no nos hace enojar, lo que nos molesta es la falta de colaboración, este barrio necesita empezar a sanar este dolor tan terrible”.

Los síndicos de las comunidades cercanas Lisandro Porras de San Rafael Abajo y José Chavarría y Maureen Camacho se unieron para tratar de apoyar a los vecinos, sin embargo, hasta ahorita las respuestas a los oficios han sido desalentadoras.

Porras aseguró que la alcaldesa podría dar la orden para que se colabore en una situación de humanidad como la que se vivió.

Al parecer, Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Desamparados se niega a atender la solicitud.

En la comunidad, los vecinos están dispuestos hasta ayudar a recoger los escombros, solo necesitan ayuda con una vagoneta que se pueda llevar todo el material y tirarlos responsablemente en un botadero.

La tragedia ocurrió el 27 de julio. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En La Teja llamamos a la Municipalidad de Desamparados para consultar a la alcaldía y también a Evelyn Hernández de Saneamiento Ambiental para ver si se puede hacer algo por la comunidad, pero indicaron que iban a devolver la llamada porque ambas estaban en reuniones.

Marilyn Chacón Mora de 33 años (Cortesía/Cortesia)

En el incendio fallecieron Marilyn Chacón de 33 años y sus tres hijos, Kendall de 11, Keylor de 6 y Kristtel de 3. Una pareja fue rescatada por los bomberos, en la vivienda vivían dos menores de edad con ellos que esa noche se quedaron donde su abuelita, además un hombre que también vivía en la casa perdió todo, así como la dueña de la pulpería.