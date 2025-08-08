Sucesos

Vecino de Sarapiquí murió de manera trágica al caer de nevado en Ecuador

Roger Alfaro tenía 33 años y falleció este jueves

Por Silvia Coto

Roger Alfaro Espinoza, de 33 años y quien era vecino de Sarapiquí, falleció de manera trágica en Ecuador mientras subía un nevado.

La desgracia ocurrió la madrugada de este jueves, según informaron los medios de ese país, Roger estaba en el nevado Cayambe en Pichincha, una de las montañas más emblemáticas y visitadas por el turismo.

Al parecer, una caída por una pendiente rocosa en una parte de acceso muy complicado provocó su muerte. En la zona hay condiciones climáticas extremas, por lo que los cuerpos de socorro tardaron varias horas en el rescate.

El hombre es de nacionalidad nicaragüense, pero llevaba mucho tiempo de vivir en Costa Rica. Al montañista lo identificaron porque portaba su pasaporte en la ropa.

Roger es la segunda víctima mortal del nevado en 13 días. Una mujer de 40 años falleció al caer en una grieta.

El vecino de Sarapiquí era muy querido en esa comunidad.

“Roger falleció el 7 de agosto de 2025, en el hermano país de Ecuador, mientras hacía lo que más amaba. Su partida nos deja un vacío inmenso; su entusiasmo, su risa y su entrega permanecerán siempre en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo”, compartió Costa Rica I May Roam #513 en Facebook.

Añadió: “Apasionado de la montaña, la música y la naturaleza, Roger vivió cada día con intensidad y gratitud. Su amor por la aventura y por las pequeñas maravillas de la vida nos inspiró a todos a disfrutar más de cada momento”.

La banda Insanity compartió en Facebook: “Con todo el dolor del mundo comunicamos el paso a la inmortalidad de nuestro hermano Roger Alfaro. Para insanity es una pérdida que nos destruye desde lo más profundo. Siempre te vamos a llevar en nuestra alma. De parte de la legión mandamos nuestras condolencias a su familia y que tu legado sea siempre recordado”.

