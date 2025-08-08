Hombre que falleció en Nevado de Ecuador soñaba con ser ingeniero

Roger Alfaro, de 33 años, quien murió al sufrir una caída en el nevado Cayambe en Pichincha, Ecuador, era estudiante de ingeniería.

La universidad lamentó la tragedia que cobró la vida del hombre.

Roger Alfaro estabas estudiando para convertirse en ingeniero (UNED/cortesía)

“La UNED Sarapiquí expresa su más sincero pesar por la partida de nuestro estudiante Roger Alfaro Espinoza, de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Escuela de Ciencias Exacta y Naturales UNED”, compartieron en Facebook.

Añadieron: “Roger siempre destacó por su participación activa en cada actividad de nuestra sede y por su disposición incondicional para apoyar a todos y todas. Acompañamos a su familia, amistades y comunidad en este momento, deseándoles fortaleza y paz”.

Alfaro, de 33 años y vecino de Sarapiquí, era originario de Nicaragua, pero llevaba años residiendo en Costa Rica.

Roger Alfaro Espinoza de 33 años falleció en Ecuador (Cortesía/cortesía)

Según informaron medios ecuatorianos, el accidente ocurrió la madrugada de este jueves cuando, en una zona de difícil acceso, sufrió una caída por una pendiente rocosa. Las condiciones climáticas extremas dificultaron las labores de rescate, que se extendieron por varias horas.

Roger y su familia vivían en calle La Lucha, en La Virgen de Sarapiquí.