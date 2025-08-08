Loco armado con machete causó terror entre vecinos al meterse a supermercado

El sujeto incluso se metió a un supermercado a amenazar a las personas con su machete. (MSP/El sujeto incluso se metió a un supermercado a amenazar a las personas con su machete.)

Un hombre apellidado Umaña causó terror entre los vecinos de un tranquilo pueblo, pues armado con un machete amenazaba a todo el que se le pusiera por delante.

La situación se puso incluso peor cuando el sujeto se metió a un supermercado buscando quién le aceptara el pleito; afortunadamente ninguna persona terminó herida.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron en la tranquila comunidad de Canalete de Upala, en la zona norte del país.

“Un sujeto, sumamente alterado por razones que se desconocen, caminaba por la vía pública con un machete desenfundado, con el cual amenazaba a los transeúntes.

Umaña incluso amenazó con machetear a los policías. (MSP/El sujeto incluso se metió a un supermercado a amenazar a las personas con su machete.)

“El sujeto se introdujo a un supermercado, sitio en el que continuó con su conducta agresiva, por lo cual oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública tuvieron que desalojar el establecimiento por seguridad de las personas”, informó Seguridad.

Al sujeto no le bastó con atemorizar a los vecinos, sino que también amenazó a los policías, incluso les golpeó la patrulla, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir para ponerle fin a sus malacrianzas.

“Los oficiales lograron desarmarlo y detenerlo, tras lo cual fue remitido a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos”.

Las autoridades indicaron que el machete de Umaña fue decomisado a fin de presentarlo como evidencia.