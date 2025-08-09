Tragedia en Curridabat: motociclista muere en terrible accidente

Un motociclista falleció la madrugada de este sábado, debido a un accidente de tránsito ocurrido en Curridabat.

El mortal choque se dio a las 2:08 a.m., en el cruce de Los Figueres.

El fallecido era de apellido Loaiza de 21 años, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la mañana de este sábado.

Un motociclista falleció en el cruce de los Figueres (Cortesia/Cortesia)

Según las primeras versiones, la moto colisionó contra el carro de costado por razones que se desconocen y que están en investigación.

LEA MÁS: Montañista tico que perdió la vida en Ecuador estaba a un paso de cumplir su mayor sueño

El motociclista falleció de inmediato producto de las graves lesiones sufridas.

La Cruz Roja trasladó a otra persona en condición delicada al Hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: Persecución de alto riesgo termina con la captura de miembros de la temida banda La H

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo.