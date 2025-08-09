Persecución de alto riesgo termina con la captura de miembros de la temida banda La H

Fuertemente armados y recorriendo las calles del Caribe, es como andaban cuatro hombres que, al parecer, forman parte de la temida banda narco La H.

Guillermo Valenciano, subdirector de la Fuerza Pública, confirmó que la captura la hicieron la tarde de este viernes 8 de agosto, luego de que evadieran un control policial y esto encendiera las alarmas.

Los uniformados hicieron la persecución de alto riesgo hasta detener a los ocupantes del carro.

“Un vehículo se da a la huida de un control policial, en dicha intervención se logra la aprehensión de cuatro sujetos quienes son reconocidos de la estructura criminal de La H”, explicó Valenciano.

Agregó que los sospechosos andaban dos armas de grueso calibre: AR-15, una AK-47 y dos pistolas.

Los apellidos de los sospechosos no han trascendido.

La H, es una banda integrada principalmente por hondureños y algunos nicaragüenses; sin embargo, pareciera que han reclutado costarricenses.

Les atribuyen homicidios y causar mucha violencia en el caribe de Costa Rica.

Entre los asesinatos que les atribuyen son los de Kristel Aguilar Ortiz, de 21 años, y Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, quienes desaparecieron el 18 de febrero del 2023 y hasta la fecha no se han encontrado sus cuerpos; hubo una condena de 70 años en la cárcel por este brutal hecho.

