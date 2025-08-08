Sospechosos de asesinar a modelo en Curridabat habrían dejado pistas claves para su captura

Dos hombres figuran como los principales sospechosos del homicidio de la modelo Yuliana Castillo Sánchez, de 29 años.

Ella era mamá de dos niños y fue atacada en Granadilla Norte de Curridabat, frente al antiguo salón Románticos, en calle El Farolito.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ dieron a conocer un video en el que unieron varias tomas de cámaras de seguridad y se ve a los principales sospechosos.

Piden ayuda para identificarlos y dar con ellos lo antes posible.

Yuliana Castillo Sánchez era modelo de Instagram y madre de dos menores. Foto: Cortesía.

“En apariencia, los sospechosos en motocicleta abordaron a la ofendida, quien al parecer se disponía a tomar un vehículo y luego de discutir con esta, aparentemente le dispararon con arma de fuego en una ocasión, causándole la muerte en el lugar. Posterior a esto se presume que le sustrajeron las pertenencias personales y se marcharon del lugar”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Yuliana Castillo Sánchez fue asesinada en Granadilla de Curridabat. Foto: Cortesía Revista Granadilla.

Uno de los sospechosos andaba suéter negro con rayas blancas, jeans azul oscuro, tenis rojas con suela blanca, utilizaba casco negro con postales blancas en la parte superior.

El segundo sujeto vestía jeans azul claro, suéter negro con una raya blanca en los extremos superiores, tenis negras con suela blanca, utilizaba casco blanco con letras rojas y un bolso tipo canguro.

Ambos viajaban en una moto marca Freedom estilo ZS, gris y con la placa de circulacion 889519.

El homicidio de la modelo ocurrió el sábado 28 de setiembre del 2024, cerca de las 11 a.m., cuando ella estaba en una parada de bus.

Los agentes de la sección de Homicidios, solicitan a la ciudadanía que si alguien tiene información de las personas que se ven en el video, que llame a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.