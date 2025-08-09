Angustia por joven papá desaparecido desde hace tres días moviliza amplio operativo del OIJ

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto anterior y desde entonces su paradero es incierto.

El OIJ de Turrialba recibió la denuncia el miércoles y este viernes 8 de agosto hubo un gran despliegue policial en Turrialba.

Ramírez es padre de un niño de 9 años y no es normal que no llegue a casa. Lo último que se sabe de él, es que el martes lo vieron cerca de las 11:05 p. m. en calle Puntarenas de Turrialba.

Él trabaja en una carnicería en el centro de este cantón y el día de su desaparición vestía camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y portaba tenis blancos con negro.

Los investigadores han intensificado la búsqueda con la Unidad Canina de la Fuerza Pública, con la finalidad de buscar al hombre en diferentes terrenos de la zona.

Si usted ha visto a Julio o sabe qué pasó con él, no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Los familiares de él están angustiados y temen lo peor, ya que señalan que no es un joven que se le conozcan problemas. Las autoridades judiciales también confirmaron que no es reconocido policialmente.