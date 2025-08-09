Banda criminal que habría atentado contra muchas personas operaba debajo de un puente

Debajo del puente de río Barranca, Puntarenas, y con una manguera de 100 metros, es como habría operado una banda sospechosa de extraer combustible, y con esta práctica ponían en peligro la vida de los lugareños ante una posible explosión.

“Los sujetos se desplazaban hasta el puente, ingresaban a una propiedad privada y, en apariencia, ahí extraían el combustible. Debajo del puente habrían colocado una toma ilegal que conectaba con una manguera que conducía hasta la propiedad privada, ahí era donde, supuestamente, realizaban los cargos de combustible”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos son de apellidos González, de 39 años; Rojas, de 29 años, y Hartill, de 26; ellos son investigados por robo agravado.

El OIJ les decomisó 32 pichingas de 20 litros con diésel; mangueras, llaves de paso y un revolver.

Denuncia anónima evitó una catástrofe

En Recope señalaron que una denuncia anónima permitió desarticular esta banda. Las detenciones las realizaron este viernes 8 de agosto y el caso se llama “Pichingueros de Barranca”.

Según Recope, la toma ilegal les permitía a los delincuentes extraer cada mes el equivalente a un cisterna de 32.000 litros, almacenado en la bodega y luego trasladado para su venta irregular.

La investigación arrancó en enero de este año, luego de que la línea confidencial 1-0-0-2 de Recope recibiera información sobre movimientos sospechosos en la comunidad de Carmen Lyra, a escasos metros del puente sobre el río Barranca.

Karla Montero, presidenta de Recope, recalcó que el operativo evitó una posible tragedia.

“Gracias a la valiente denuncia de un ciudadano y a la eficaz coordinación interinstitucional, logramos desarticular una operación que ponía en grave riesgo la vida de familias enteras y un río vital para la región”.

Recordó que la zona ya había sufrido un siniestro similar el 20 de agosto del 2024, cuando un incendio en una estructura para almacenar combustible dejó dos fallecidos.

En lo que va del 2025, Recope contabiliza 43 tomas ilegales intervenidas y su participación en 21 allanamientos junto con autoridades judiciales.

Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.