Mortal tiroteo también deja herida a jovencita de 13 años

Pistolero usó un arma automática para asesinar a víctima

Por Silvia Coto

Una jovencita de 13 años fue herida durante el mortal tiroteo ocurrido la tarde del jueves en La Cruz de Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este viernes que el fallecido era un joven de apellido Aguirre de 27 años.

Un hombre fue brutalmente asesinado en Los Chiles
Un hombre fue brutalmente asesinado en Los Chiles (Cortesia/Cortesía)

Según las primeras investigaciones de los judiciales, Aguirre viajaba en el carro junto a la menor de 13 años cuando un carro los interceptó y se bajó un hombre que disparó en múltiṕles ocasiones con un arma automática contra el carro.

El sospechoso se dio a la fuga minutos después.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron al joven ya fallecido por las múltiples heridas que recibió.

Mientras que la jovencita tenía heridas en una pierna y un brazo.

El cuerpo de Aguirre se encuentra en la Medicatura Forense. Mientras que los investigadores tratan de determinar cuál fue el móvil del violento asesinato.

