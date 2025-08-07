Sucesos

Violento ataque contra una pareja provocó el peor dolor para una familia

La Cruz Roja confirmó la muerte de un muchacho de 26 años, una mujer de 25 años resultó herida

Por Alejandra Morales

Un violento ataque a balazos contra una pareja causó el peor dolor para una familia.

La agresión fue reportada a las 9:06 p. m. de este miércoles 6 de agosto.

La Cruz Roja atendió la situación en Canoas, en el centro de Alajuela.

“Se atiende a un hombre de 26 años herido de bala en la cara, el cuello, y el tórax, declarado fallecido en el sitio”, señalaron en la benemérita.

Agregaron que, también atendieron a una mujer de aproximadamente 25 años, quien resultó herida en las piernas, la llevaron grave al hospital de San Rafael, Alajuela.

Las causas de esta agresión siguen bajo investigación, de momento, no hay personas detenidas.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

