Violento ataque contra una pareja provocó el peor dolor para una familia

Un violento ataque a balazos contra una pareja causó el peor dolor para una familia.

La agresión fue reportada a las 9:06 p. m. de este miércoles 6 de agosto.

La Cruz Roja atendió la situación en Canoas, en el centro de Alajuela.

LEA MÁS: De dos balazos asesinan a hombre frente a cabinas turísticas

La Cruz Roja confirmó la muerte de un muchacho de 26 años, una mujer de 25 años resultó herida. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Se atiende a un hombre de 26 años herido de bala en la cara, el cuello, y el tórax, declarado fallecido en el sitio”, señalaron en la benemérita.

LEA MÁS: Ataque salvaje: abogado muere apuñalado en el cuello en lujoso apartamento

Agregaron que, también atendieron a una mujer de aproximadamente 25 años, quien resultó herida en las piernas, la llevaron grave al hospital de San Rafael, Alajuela.

Las causas de esta agresión siguen bajo investigación, de momento, no hay personas detenidas.

LEA MÁS: OIJ revela trágico desenlace de mujer que desapareció tras irse con un hombre en carro