Irrespeto a señal de tránsito provocó desgracia que acabó con la vida de un motociclista

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes en una aparatosa colisión contra un vehículo en Guadalupe de Goicoechea, San José.

Accidente en Guadalupe dejó a un motociclista fallecido (Cortesia/Cortesia)

El hecho se registró a las 9:03 p.m., cuando, según se observa en un video que ha circulado en redes sociales, la moto, en que viajan dos personas, tenía la vía, pero un pick up irrespetó el alto, momento en el que la motocicleta chocó contra el vehículo.

El impacto fue tan fuerte que los ocupantes de la moto salieron expulsados a varios metros.

LEA MÁS: Montañista tico que perdió la vida en Ecuador estaba a un paso de cumplir su mayor sueño

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar al lugar los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio. Mientras que la otra persona se encontraba estable y rehusó el traslado a un centro médico, pese al golpazo que se llevó.

El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este sábado, como de apellido García, de 19 años y el herido tan solo tiene 15.

LEA MÁS: Policías descubrieron desgarradora situación de dos niños venezolanos al intervenir hotel josefino

El ocupante del pick up resultó ileso.

El cuerpo del motociclista fue trasladado a la Medicatura Forense. El accidente permanece en investigación.