Carro misterioso abandonó el cuerpo de un joven con múltiples heridas en la cabeza

Un terrible crimen fue descubierto la madrugada de este sábado en Guácimo, Limón, cuando los vecinos se percataron de que el cuerpo de un joven fue dejado a la orilla de la calle.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Medicatura Forense. (Silvia Coto)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el fallecido era un joven, de apellido Vilchez, de 25 años.

Según informaron las autoridades judiciales, los vecinos observaron un carro muy misterioso que estuvo merodeando el barrio.

En un determinado momento, el carro se estacionó a la orilla de la carretera y se bajaron varios hombres que bajaron un cuerpo que dejaron tirado en la calle y se dieron a la fuga.

El fallecido tenía varios balazos en la cabeza, el cuerpo fue trasladado a Medicatura Forense.