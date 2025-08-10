Una foto captó la tristeza y dolor de una mujer luego de ver mortal accidente

La fotografía de la mujer le rompe el corazón a más de uno. Foto Agencia Nacional de Información. (ANI/La fotografía de la mujer le rompe el corazón a más de uno. Foto Agencia Nacional de Información.)

Una fotografía tomada por un testigo captó toda la tristeza y dolor que sintió una mujer al presenciar la escena de un terrible accidente de tránsito en el que un hombre perdió la vida en Cartago.

En dicha imagen se observa a la mujer de cuclillas y con ambas manos sobre sus mejillas, mientras mira fijamente el cuerpo del hombre, el cual quedó a escasos centímetros de ella. Hasta este momento, se desconoce si ella es familiar del ahora fallecido.

En cuanto al mortal accidente, la Cruz Roja informó que este ocurrió a eso de las 8:17 p.m. de este sábado en la comunidad de Cervantes, en Alvarado de Cartago, específicamente en la entrada a La Puente, poco antes de la gasolinera en sentido Cartago-Turrialba.

De acuerdo con las autoridades, el ahora fallecido era un motociclista el cual, por razones que no son claras, chocó violentamente contra un carro, lo que hizo que perdiera la vida de forma inmediata, debido a las múltiples heridas que sufrió.

En fotos que circulan en redes, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos del hombre, se observa que este, al parecer, no llevaba puesto un casco de seguridad al momento del choque, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.