Fuertes imágenes revelan el aterrador final de trágico accidente que cobró la vida de una mujer

El fatal accidente causó gran conmoción. Foto ANI. (Facebook/Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.)

Una verdadera tragedia ocurrió la madrugada de este domingo, pues un violento choque entre dos carros dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres heridos de gravedad.

Fuertes imágenes que circulan en redes sociales revelan el aterrador final que tuvo dicho accidente, pues en estas se observa cómo uno de los carros involucrados quedó prácticamente partido por la mitad tras la colisión.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el fatal hecho ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este domingo en Tres Ríos de La Unión, en Cartago, sobre la carretera Florencio del Castillo, 300 metros antes del Pricesmart en sentido hacia San José.

Uno de los carros quedó totalmente despedazado. Foto Waze-CR (Facebook/Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.)

La versión preliminar que manejan las autoridades señala que, por razones que no son claras, ambos vehículos chocaron y uno de estos se salió del carretera, para luego impactar un árbol.

Tras recibir la alerta sobre el accidente, la Cruz Roja despachó al sitio dos ambulancias básicas, dos unidades de soporte avanzado y una unidad de rescate.

Tras el choque uno de los carros impactó un árbol. Foto Waze-CR. (Facebook/Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.)

“En escena se aborda a una mujer adulta sin signos vitales, dos hombres adultos politraumatizados, los cuales fueron trasladados en una condición crítica al hospital Max Peralta. Adicional, un paciente en condición urgente al mismo centro médico”, informó Cruz Roja.

En el sitio los paramédicos revisaron a otras dos personas, quienes decidieron no ser trasladados a un centro médico.