Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

El conductor de un vehículo tipo buggy 4x4 que atropelló a tres personas, dejando a uno de ellos sin vida, se dio a la fuga.
La tragedia ocurrió a las 12:32 a. m, en Bahía Ballena en Osa.
Según un video en redes sociales, el buggy pasó a toda velocidad por la calle y embistió a un grupo de amigos que conversaban tranquilamente.
El impacto fue tan violento que un hombre de apellido Pinzón, colombiano de 53 años, murió de inmediato.
Otros dos hombres, de apellidos Espinoza de 56 y Araya de 34, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Tomás Casas. Una cuarta persona resultó afectada, aunque no necesitó atención médica.
El Organismo de Investigación Judicial ya se encuentra tras la pista del conductor si usted sabe quién es puede llamar al 800-8000645 del OIJ.
Este medio no va a compartir el video por respeto a la familia del fallecido.