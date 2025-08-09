Sucesos

Hombre fue acribillado a balazos mientras estaba sentado en su carro

Vecinos escucharon múltiples detonaciones y al salir se encontraron con una terrible escena

Por Silvia Coto

La violencia volvió a sacudir la zona sur del país la noche de este viernes 8 de agosto, ya que un hombre fue asesinado mientras estaba sentado dentro de su carro.

(Silvia Coto)

El crimen ocurrió a las 9:43 de la noche, en La Cuesta de Corredores.

Según el reporte de la Cruz Roja, tras el llamado de emergencia, una unidad básica se desplazó hasta el sitio, donde encontró a la víctima con múltiples impactos de bala y sin signos de vida.

Vecinos indicaron a la Policía que escucharon varias detonaciones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este sábado que el fallecido es de apellido Olivares, de 32 años, quien se encontraba sentado dentro de su carro, el cual estaba estacionado.

Al parecer, dos hombres en una moto llegaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Los agentes se encargaron del levantamiento del cuerpo y trasladarlo a Medicatura Forense, aunque se presume que se trata de un ajuste de cuentas, el caso quedó en investigación.

Hasta este viernes, el OIJ contabilizaba 532 homicidios en lo que va de este año.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

