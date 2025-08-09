Hombre fue acribillado a balazos mientras estaba sentado en su carro

La violencia volvió a sacudir la zona sur del país la noche de este viernes 8 de agosto, ya que un hombre fue asesinado mientras estaba sentado dentro de su carro.

El crimen ocurrió a las 9:43 de la noche, en La Cuesta de Corredores.

Según el reporte de la Cruz Roja, tras el llamado de emergencia, una unidad básica se desplazó hasta el sitio, donde encontró a la víctima con múltiples impactos de bala y sin signos de vida.

Vecinos indicaron a la Policía que escucharon varias detonaciones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este sábado que el fallecido es de apellido Olivares, de 32 años, quien se encontraba sentado dentro de su carro, el cual estaba estacionado.

Al parecer, dos hombres en una moto llegaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Los agentes se encargaron del levantamiento del cuerpo y trasladarlo a Medicatura Forense, aunque se presume que se trata de un ajuste de cuentas, el caso quedó en investigación.

Hasta este viernes, el OIJ contabilizaba 532 homicidios en lo que va de este año.