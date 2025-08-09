Sucesos

Bomberos de Costa Rica y Panamá luchan contra incendio masivo en fábrica

Bomberos de Costa Rica informaron de la emergencia que se dio y que tiene a los vecinos preocupados

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
incendio
Bomberos de Panamá y Costa Rica atendieron la emergencia. (costes/captura)

Bomberos de Costa Rica y Panamá trabajaron juntos para ayudar a controlar un incendio de gran magnitud en una fábrica de colchones ubicada en la zona fronteriza entre ambos países, en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.

LEA MÁS: Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

El departamento de comunicación del Cuerpo de Bomberos le informó a este medio que el hecho se registró a las 3:25 de la tarde en el sector de Puntarenas, Coto Brus, San Vito, justamente donde está la frontera.

LEA MÁS: Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

incendio
El incidente se dio este sábado. (costes/cortesía)

El edificio afectado mide alrededor de 1.350 metros cuadrados, tenía tres pisos y almacenaba ropa y colchones.

LEA MÁS: Sospechoso enfrentará la justicia por incidente en pozo donde murió su esposa

Las autoridades le confirmaron que no hubo personas afectadas tras el incidente. Ahora se encuentran investigando qué pudo haber causado el incendio que consumió en su totalidad la estructura.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bomberos de costa rica y panamáfábrica de colchonesfábrica de colchones quemadaIncendio en fabricaincendiosucesos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.