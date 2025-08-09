Bomberos de Costa Rica y Panamá luchan contra incendio masivo en fábrica

Bomberos de Panamá y Costa Rica atendieron la emergencia. (costes/captura)

Bomberos de Costa Rica y Panamá trabajaron juntos para ayudar a controlar un incendio de gran magnitud en una fábrica de colchones ubicada en la zona fronteriza entre ambos países, en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.

LEA MÁS: Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

El departamento de comunicación del Cuerpo de Bomberos le informó a este medio que el hecho se registró a las 3:25 de la tarde en el sector de Puntarenas, Coto Brus, San Vito, justamente donde está la frontera.

LEA MÁS: Conductor de buggy se encuentra en fuga luego de matar a hombre y herir a amigos

El incidente se dio este sábado. (costes/cortesía)

El edificio afectado mide alrededor de 1.350 metros cuadrados, tenía tres pisos y almacenaba ropa y colchones.

LEA MÁS: Sospechoso enfrentará la justicia por incidente en pozo donde murió su esposa

Las autoridades le confirmaron que no hubo personas afectadas tras el incidente. Ahora se encuentran investigando qué pudo haber causado el incendio que consumió en su totalidad la estructura.