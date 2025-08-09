Sospechoso enfrentará la justicia por incidente en pozo donde murió su esposa

María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años, encontrada en pozo (cortesía)

Un hombre que pegó gritos desesperados por encontrar a su esposa muerta dentro de un pozo tendrá que enfrentar a la justicia el próximo lunes, ya que es sospechoso de femicidio.

El hombre, de apellido Espinoza, será puesto ante los jueces del Tribunal Penal de Limón por el femicidio de María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años.

LEA MÁS: Tragedia en Curridabat: motociclista muere en terrible accidente

El 21 de abril de 2024, los gritos de Espinoza conmocionaron a la comunidad de Los Almendros, en Batán de Matina.

LEA MÁS: Niño de 6 años está en condición crítica tras mordedura de serpiente

Aparentemente, él aseguró a sus vecinos que se despertó y al no ver a su esposa en la cama se levantó, luego se dio cuenta de que no estaba la bicicleta, por lo que fue a buscarla y cuando llegó al pozo observó la carterita de su mujer, y al asomarse la vio dentro del pozo, por lo que habría tratado de sacarla, pero no pudo.

Espinoza corrió a pedir ayuda a sus vecinos, pero uno de ellos se negó a tocar a la mujer y pidió a su esposa llamar al 911.

LEA MÁS: Carro misterioso abandonó el cuerpo de un joven con múltiples heridas en la cabeza

Cuando los investigadores se encargaron del levantamiento del cuerpo se percataron de que algo no estaba bien.

La Corte detalló que al parecer, lo que ocurrió fue que ese 21 de abril la pareja se encontraba a pocos metros de la vivienda, momento en el que aparentemente se generó una discusión entre ambos.

Supuestamente, Espinoza, una vez dentro de la vivienda, en el área de la cocina, con un objeto contundente, golpeó a la mujer en la parte frontal de la cabeza, provocando así la caída de la misma dentro de un pozo con agua, ella quedó inconsciente dentro del pozo.

La pareja tenía varios años de convivencia y al parecer, la mujer ya había sufrido de otras agresiones físicas y verbales de parte de Espinoza.