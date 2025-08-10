Asaltantes apuñalan en dos ocasiones a conocido cruzrojista

Geovanny Maroto es el coordinador regional de la Cruz Roja de Cartago. (Facebook/Geovanny Maroto es el coordinador regional de la Cruz Roja de Cartago.)

Un conocido funcionario de la Cruz Roja de Cartago fue víctima de un trágico hecho la noche de este sábado, pues dos sujetos lo apuñalaron en medio de aparente intento de asalto.

Se trata de Geovanny Maroto Brenes, de 35 años, quien es el coordinador operativo de la Cruz Roja de Cartago. Maroto es muy conocido pues es uno de los voceros encargado de dar declaraciones sobre hechos atendidos por la Benemérita en esa provincia.

LEA MÁS: Familia de Emilce Soto clama por justicia: “Tememos que el sospechoso huya, pese a las pruebas”

De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 10 p.m. de este sábado, cuando Maroto iba caminando por una calle de Curridabat, en San José.

“Al parecer, el hoy herido fue interceptado por dos sujetos quienes, en apariencia, intentaron asaltarlo, siendo que uno de ellos sacó un arma blanca y lo hirió en dos ocasiones”. detalló el OIJ.

Maroto fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual lo trasladó en una condición crítica al hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Violenta balacera que sacó a vecinos de sus camas tuvo un fatal desenlace

Según lo investigadores que atendieron el caso, los asaltantes apuñalaron a la víctima en la espalda en al menos dos ocasiones. Al parecer, no lograron quitarle sus pertenencias.

“Las investigaciones del caso continúan, para esclarecer lo sucedido y dar con las personas responsables de cometer el hecho”, añadió el OIJ.

LEA MÁS: Calles manchadas de sangre: cuatro hombres fueron apuñalados en pocas horas, uno murió

La Teja consultó a la Cruz Roja sobre lo sucedido, e indicaron que al momento del asalto, Geovanny se encontraba sus actividades personales, es decir estaba en su tiempo libre.

También dieron la buena noticia de que pese a la salvajada de ataque, Maroto se encuentra internado en condición estable.