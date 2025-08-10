Violenta balacera que sacó a vecinos de sus camas tuvo un fatal desenlace

Barbosa quedó agonizando a la orilla de una acera. Foto ANI. (ANI/Barbosa quedó agonizando a la orilla de una acera. Foto ANI.)

Una violenta balacera que sacó de la cama a varios vecinos de un conocido barrio capitalino tuvo un fatal desenlace.

El hecho ocurrió en lo primeros minutos de la madrugada de este domingo en Purral de Goicoechea, cuando el estruendo causado por múltiples disparos hizo que los vecinos salieran a ver qué había pasado.

La escena que encontraron fue aterradora, pues a la orilla de una acera se encontraba un joven que agonizaba por los múltiples balazos que recibió y que al final, le terminaron costando la vida.

La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima de este hecho como un hombre apellidado Barboza, de 27 años.

De momento, la Policía Judicial no tiene una versión clara de cómo sucedieron los hechos, pues solo se sabe que Barboza fue encontrado por varias personas luego de que se escucharon lo balazos.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron pasada la medianoche, cuando al parecer, se dio una balacera en la que resultó herido Barboza. Este hombre presentaba varias heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo por lo que fue llevado a la clínica de Coronado, donde falleció minutos después”, detalló el OIJ.

Agentes judiciales se presentaron al sitio de la balacera para recolectar indicios y revisar si en los alrededores hay cámaras de seguridad que sean de ayuda para esclarecer lo sucedido.