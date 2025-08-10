Hombre lucha por su vida tras la salvajada que le hicieron dos asaltantes

El OIJ informó que el hombre recibió dos puñaladas en la espalda. (Silvia Coto)

Un hombre se encuentra internado en un centro médico, luchando por su vida, todo por culpa de dos asaltantes que le hicieron una legítima salvajada.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima del atroz ataque fue identificado como un hombre apellidado Maroto, de 35 años.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron pasadas las 10 p.m. de este sábado, cuando Maroto iba caminando por una calle de Curridabat, en San José.

“Al parecer, el hoy herido fue interceptado por dos sujetos quienes, en apariencia, intentaron asaltarlo, siendo que uno de ellos sacó un arma blanca y lo hirió en dos ocasiones”. detalló el OIJ.

Maroto fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual lo trasladó en una condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Según lo investigadores que atendieron el caso, los asaltantes apuñalaron a la víctima en la espalda en al menos dos ocasiones. Al parecer, no lograron quitarle sus pertenencias.

“Las investigaciones del caso continúan, para esclarecer lo sucedido y dar con las personas responsables de cometer el hecho”, añadió el OIJ.