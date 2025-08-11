Violento ataque: desde carro víctima recibió disparo

Un hombre resultó herido de bala en un violento ataque ocurrido la noche del domingo en barrio Los Ángeles, en Llano Grande de Cartago.
Según el reporte preliminar, el hecho se dio a las 11:30 p. m., cuando un vehículo pasó por el lugar y, desde su interior, sujetos dispararon contra la víctima.
Una de las balas lo impactó en su codo derecho.
El hombre fue atendido en el sitio y trasladado al Hospital Max Peralta, donde permanece hospitalizado.
El hombre herido es de apellido Torres de 42 años y de nacionalidad nicaragüense.
El caso quedo bajo investigación de las autoridades judiciales.