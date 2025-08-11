Joven de 24 años falleció en accidente y lo que le pasó hace aún más doloroso el suceso

Una desgracia acabó con la vida de un joven la noche del domingo en Guanacaste luego de que sufrió un accidente de tránsito.

El joven falleció en el sitio de accidente lo que impacto a los vecinos de Nicoya

El suceso ocurrió en San Antonio de Nicoya a las 10:12 p. m.

La Cruz Roja informó que recibieron la alerta en la que les indicaron que una moto había derrapado en la calle.

Al llegar al lugar, los paramédicos hallaron a la víctima con múltiples lesiones muy graves y sin signos vitales.

Pese a los esfuerzos, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El joven fue declarado fallecido en el sitio, mientras la Fuerza Pública cercó la escena y las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo.

El hecho ha conmocionado a la comunidad, al parecer, el joven era vecino de la zona.