Esta es la mujer que falleció en trágico accidente en el que carro se estrelló contra árbol

La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la mujer que murió la madrugada de este domingo en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Tres Ríos de La Unión, en Cartago.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial reveló que la ahora fallecida era una mujer apellidada Martínez Muñoz, de 45 años, quien viajaba como acompañante en el carro que quedó despedazado tras impactar contra un árbol.

LEA MÁS: Fuertes imágenes revelan el aterrador final de trágico accidente que cobró la vida de una mujer

El carro se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

El mortal accidente ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este domingo en Tres Ríos, sobre la carretera Florencio del Castillo, 300 metros antes del Pricesmart, en sentido hacia San José.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron cuando la ahora fallecida viajaba como acompañante en un vehículo, momento en que por razones que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra una valla y posteriormente contra un árbol”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Violenta balacera que sacó a vecinos de sus camas tuvo un fatal desenlace

Por su parte, la Cruz Roja brindó una versión diferente, indicando que el mortal accidente se dio a consecuencia de un choque entre dos carros y por ese motivo fue que atendieron a varias personas en la escena.

El vehículo quedó completamente despedazado. Foto Waze-CR (Facebook/Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.)

“En escena se aborda a una mujer adulta sin signos vitales, dos hombres adultos politraumatizados (múltiples lesiones), los cuales fueron trasladados en una condición crítica al hospital Max Peralta. Adicional, un paciente en condición urgente al mismo centro médico”, informó Cruz Roja.

LEA MÁS: Una foto captó la tristeza y dolor de una mujer luego de ver mortal accidente

En el sitio, los paramédicos revisaron a otras dos personas, quienes decidieron no ser trasladados a un centro médico.

El OIJ indicó qu,e el caso permanece bajo investigación, para esclarecer las circunstancias que mediaron en el terrible accidente.