Sucesos

Esta es la mujer que falleció en trágico accidente en el que carro se estrelló contra árbol

El vehículo en el que viajaba la mujer prácticamente quedó partido a la mitad

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.
La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la mujer que murió la madrugada de este domingo en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Tres Ríos de La Unión, en Cartago.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial reveló que la ahora fallecida era una mujer apellidada Martínez Muñoz, de 45 años, quien viajaba como acompañante en el carro que quedó despedazado tras impactar contra un árbol.

LEA MÁS: Fuertes imágenes revelan el aterrador final de trágico accidente que cobró la vida de una mujer

La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.
El carro se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

El mortal accidente ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este domingo en Tres Ríos, sobre la carretera Florencio del Castillo, 300 metros antes del Pricesmart, en sentido hacia San José.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron cuando la ahora fallecida viajaba como acompañante en un vehículo, momento en que por razones que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra una valla y posteriormente contra un árbol”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Violenta balacera que sacó a vecinos de sus camas tuvo un fatal desenlace

Por su parte, la Cruz Roja brindó una versión diferente, indicando que el mortal accidente se dio a consecuencia de un choque entre dos carros y por ese motivo fue que atendieron a varias personas en la escena.

Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.
El vehículo quedó completamente despedazado. Foto Waze-CR (Facebook/Choque en Tres Ríos deja una mujer fallecida y dos hombres heridos.)

“En escena se aborda a una mujer adulta sin signos vitales, dos hombres adultos politraumatizados (múltiples lesiones), los cuales fueron trasladados en una condición crítica al hospital Max Peralta. Adicional, un paciente en condición urgente al mismo centro médico”, informó Cruz Roja.

LEA MÁS: Una foto captó la tristeza y dolor de una mujer luego de ver mortal accidente

En el sitio, los paramédicos revisaron a otras dos personas, quienes decidieron no ser trasladados a un centro médico.

El OIJ indicó qu,e el caso permanece bajo investigación, para esclarecer las circunstancias que mediaron en el terrible accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mujer muere en choque en Tres RíosFatal choque en Tres RíosOIJCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.