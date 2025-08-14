Sucesos

Este jueves amaneció lloviendo pero, ¿va a seguir así todo el día?

Si usted tiene que salir de su casa este jueves, le interesa esta información

Por Alejandra Morales

Si este jueves 14 de agosto, usted debe salir de su casa, no olvide llevar la sombrilla, pues será bastante lluvioso, debido al paso de la onda tropical #23.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) el eje de esta onda se encuentra sobre Costa Rica.

“Este sistema, en conjunto con la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorece aguaceros con tormenta eléctrica en el Caribe y cerca de las zonas costeras del Pacífico”, detallaron en el IMN.

Pronóstico del IMN alerta sobre lluvias fuertes, suelos saturados y alta probabilidad de desastres.
Durante todo el día y la noche de este jueves se presentarán los aguaceros en muchas partes de Costa Rica. (Canva /Canva)

Durante la mañana se prevén lluvias en la costa del Pacífico y el Caribe, también en la zona norte.

Parte de la nubosidad del Caribe podría ingresar al Valle Central generando lloviznas y lluvias.

Estos aguaceros con tormenta eléctrica continuarán en la Vertiente del Pacífico y parte de Guanacaste.

Para el Valle Central y la zona norte, se esperan lluvias y tormentas de manera dispersa, las lluvias podrían seguir hasta la noche.

En el IMN piden especial atención en sectores urbanos ante posibles inundaciones por saturación de alcantarillado.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

