Carro se convirtió en escenario de un violento asesinato en pleno San José

La víctima viajaba en el asiento del acompañante cuando ocurrió el tiroteo

Por Alejandra Morales

Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo que se encontraba estacionado en el centro de San José.

La Cruz Roja atendió la situación a las 9:38 p. m. de este miércoles 13 de agosto, sobre avenida 7 y entre calle 0 y 1, cerca de la terminal de buses de Coronado.

Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo que se encontraba estacionado en el centro de San José. Foto: ANI
Osvaldo Hernández de la Cruz Roja señaló que declararon sin vida a un hombre que viajaba en el asiento del acompañante; otros dos hombres, entre ellos el conductor y otro que estaba en los asientos traseros resultaron ilesos a la agresión.

La identidad de la víctima no ha trascendido.

Agentes del OIJ se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo e investigan quiénes estarían detrás de este violento hecho.

Costa Rica registraba 543 homicidios hasta la tarde de este miércolés, cifra que ha enlutado a muchas familias durante este 2025.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

