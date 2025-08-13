Sospechoso de crimen de mamá en parque infantil tenía ropa ensangrentada en su casa

La Fiscalía Adjunta de Cartago informó la mañana de este miércoles que solicitará medidas cautelares en contra de un hombre de apellidos Solano Solano, sospechoso de asesinar a Mónica Chaves Solano.

Mónica Chaves Solano, una joven madre de 25 años que fue asesinada. El sospechoso es un sujeto de apellido Solano, de 24 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ella fue encontrada la noche del sábado 9 de agosto en un parque infantil de Oreamuno de Cartago, a la par de su casa.

“La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la provincia, aunque aún está pendiente la programación de la audiencia. El imputado también enfrenta investigaciones por robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito, según consta en el expediente 25-004465-0058-PE”, detalló la Fiscalía.

Las autoridades judiciales realizaron un allanamiento el martes en la casa del sospechoso, ubicada en San Blas de Cartago

“Durante la inspección, un agente canino detectó rastros de sangre humana en prendas de vestir del hombre, las cuales fueron decomisadas para análisis forenses”, indicó el OIJ.

Según la Fiscalía, al momento del crimen, Mónica Chaves portaba un bolso y su celular, que no han sido localizados.

“En un intento por confundir a las autoridades, el sospechoso acudió al OIJ a interponer una denuncia por el supuesto robo de un maletín, proporcionando además un nombre falso. Sin embargo, los investigadores ya contaban con pruebas que lo vinculaban con el homicidio, por lo que se procedió a su detención”, detalló la Fiscalía.

Mónica era madre de dos hijos pequeños.