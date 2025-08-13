Violenta lluvia de balas deja a hombre entre la vida y la muerte

Un hombre lucha por su vida luego de ser víctima de un tiroteo

Un hombre adulto resultó gravemente herido la noche de este martes en Parrita, Puntarenas, luego de ser atacado a balazos.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 7:30 p. m., cuando las unidades de emergencias llegaron al sitio y encontraron a la víctima con múltiples impactos de bala en la espalda y en el brazo izquierdo.

Los socorristas lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Parrita.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del ataque.