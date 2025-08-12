Esta es la desgarradora declaración de mamá de niña que murió por contrabadista de licor

Niña muere en choque causado por imprudencia de conductor en Osa. Foto Osa Informativo. (osa Informativo/Niña muere en choque causado por imprudencia de conductor en Osa. Foto Osa Informativo.)

Raquel Martínez está con el alma hecha pedazos, pues un irresponsable contrabandista de licor provocó un terrible accidente que le costó la vida a su amada hija, María José Martínez, de 9 años.

“Vea lo que causó esa imprudencia, ¿Ahora qué hago yo? Ya no voy a ver a mi bebé más. Mi esposo y yo nos quedamos sin nuestra bebé, era nuestra única bebé”, dijo Martínez a La Teja.

El fatal accidente ocurrió a eso de la 1 a. m. de este lunes en la localidad de Coronado de Osa, en la zona sur del país.

Según el OIJ, los hechos se dieron cuando el carro en el que viajaba la chiquita iba cruzando un puente bailey, mientras que otros conductores esperaban del lado contrario.

“Del otro lado había varios vehículos esperando a que ese carro pasara, cuando sin saber por qué, un vehículo sobrepasó a todos los que estaban esperando, siendo que al pasar por el puente chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba la niña”, detalló el OIJ.

María José viajaba con su mamá cuando ocurrió el fatal accidente. Foto facebook. (Facebook/María José viajaba con su mamá cuando ocurrió el fatal accidente. Foto facebook.)

Tras el violento choque, las personas que presenciaron el accidente corrieron para ayudar a los heridos, mientras que el conductor sospechoso habría aprovechado ese momento para abandonar su carro y darse a la fuga.

“A como pude, porque igualmente estoy mal, y me chorreaba sangre por las piernas y todo, logré salir del carro, entonces la saqué, pero ya era demasiado tarde. El viejo ese se dio a la fuga”, dijo la angustiada madre.

La Policía Judicial dio a conocer que dentro del carro encontraron algo que causó gran sorpresa y que, de cierta manera, da a entender por qué el sujeto salió huyendo.

“Al llegar, las autoridades pudieron determinar que en ese vehículo venía una gran cantidad de licor, que se presume es de contrabando”, agregó el OIJ.