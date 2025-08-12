Escuela de niña que falleció por culpa de supuesto contrabandista de licor publica desgarrador mensaje

El conductor sospechoso se dio a la fuga y abandonó su carro. Foto PZ Actual. (PZ Actual/El conductor sospechoso se dio a la fuga y abandonó su carro. Foto PZ Actual.)

El cantón de Osa está de luto por la trágica muerte de una chiquita de 9 años, quien falleció la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito causado por la imprudencia de un supuesto contabandista de licor.

Ese dolor se siente aún con más fuerza entre los pasillos de la escuela Valle de El Diquis, en Ciudad Cortés, pues la niña asistía a dicho centro educativo, el cual publicó un sentido mensaje en su perfil de Facebook tras lo ocurrido.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida estudiante, quien partió de este mundo el día hoy, 12 de agosto de 2025. El personal docente, administrativo y estudiantes de la escuela Valle de El Diquis, se une al dolor de la familia, deseándoles mucha paz y consuelo en este difícil momento. Descanse en paz”, publicó el centro educativo.

El fatal accidente ocurrió a eso de la 1 a.m. de este lunes en la localidad de Coronado de Osa, en la zona sur del país, específicamente en un conocido puente bailey.

Según el OIJ, los hechos se dieron cuando el carro en el que viajaba la chiquita iba cruzando el puente, mientras que otros conductores esperaban del lado contrario.

“Del otro lado había varios vehículos esperando a que ese carro pasara, cuando sin saber por qué, un vehículo sobrepasó a todos los que estaban esperando, siendo que al pasar por el puente chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba la niña”, detalló el OIJ.

Tras el violento choque, las personas que presenciaron el accidente corrieron para ayudar a los heridos, mientras que el conductor sospechoso habría aprovechado ese momento para abandonar su carro y darse a la fuga.

La Policía Judicial dio a conocer que dentro del carro encontraron algo que causó gran sorpresa y que de cierta manera da a entender por qué el sujeto salió huyendo.

“Al llegar las autoridades pudieron determinar que en ese vehículo venía una gran cantidad de licor, que se presume es de contrabando”, agregó el OIJ.

Por este motivo es que también se alertó de lo sucedido a la Policía de Control Fiscal.

En cuanto a la niña fallecida, el OIJ informó que ella viajaba en el asiento trasero del carro con su respectivo cinturón de seguridad.