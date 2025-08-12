Conductor imprudente habría causado muerte de niña 9 de años y dejó su carro botado en medio de puente

Conductores que vieron el accidente trataron de ayudar a la chiquita. Foto Osa Informativo. (osa Informativo/Niña muere en choque causado por imprudencia de conductor en Osa. Foto Osa Informativo.)

Una chiquita de tan solo 9 años perdió la vida de forma trágica por la supuesta imprudencia de un conductor irresponsable, quien no habría querido esperar su turno para cruzar un puente bailey.

Esta es la versión pŕeliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al lamentable accidente ocurrido la madrugada de este martes en la localidad de Coronado de Osa, zona sur del país.

Inicialmente, la Cruz Roja reportó que se trató de una colisión entre tres carros; sin embargo, la Policía Judicial aclaró que se trató de un choque entre dos carros que ocurrió en medio del puente.

Según el OIJ, los hechos se dieron cuando el carro en el que viajaba la chiquita iba cruzando el puente, mientras que otros conductores esperaban del lado contrario.

“Del otro lado había varios vehículos esperando a que ese carro pasara, cuando sin saber por qué, un vehículo sobrepasó a todos los que estaban esperando, siendo que al pasar por el puente chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba la niña”, detalló el OIJ.

Tras el violento choque, las personas que presenciaron el accidente corrieron para ayudar a los heridos, mientras que el conductor sospechoso habría aprovechado ese momento para abandonar su carro y darse a la fuga.

La Policía Judicial dio a conocer que dentro del carro encontraron algo que causó gran sorpresa y que de cierta manera da a entender por qué el sujeto salió huyendo.

“Al llegar las autoridades pudieron determinar que en ese vehículo venía una gran cantidad de licor, que se presume es de contrabando”, agregó el OIJ.

Por este motivo es que también se alertó de lo sucedido a la Policía de Control Fiscal.

En cuanto a la niña fallecida, el OIJ informó que ella viajaba en el asiento trasero del carro con su respectivo cinturón de seguridad.

La Cruz Roja también dio a conocer que trasladaron a una mujer en condición crítica, al parecer ella era la conductora del carro. Se desconoce qué relación tendría con la niña.