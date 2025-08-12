Atacan a balazos a dos muchachos que se encontraban dentro de carro

Los dos jóvenes sobrevivieron de milagro al ataque. Foto Facebook. (Facebook/Los dos jóvenes sobrevivieron de milagro al ataque. Foto Facebook.)

Dos muchachos que se encontraban dentro de un carro fueron víctimas de un violento ataque, cuando gatilleros desataron una lluvia de disparos en su contra.

Pese a los múltiples balazos, ambos jóvenes sobrevivieron al ataque, pero fueron llevados en condición crítica a un centro médico.

LEA MÁS: Quinceañera baleada habría sido víctima de relación impropia con hombre que le duplicaba la edad

El aterrador ataque ocurrió pasadas las 8:30 p.m. de este lunes, en Higuito de Desamparados, en San José, en el sector de Santa Bárbara.

La Cruz Roja informó que el personal del comité local fue alertado sobre varios heridos por arma de fuego en esa zona, por lo que despacharon recuerso al lugar.

LEA MÁS: Dolorosa tragedia: Niña de 9 años muere en violento accidente de tránsito

En la escena, los paramédicos atendieron a dos jóvenes, de 19 y 23 años, quienes presentaban varios impactos de bala, principalmente en sus piernas.

Tras ser estabilizados, ambos muchachos fueron trasladados de urgencia al hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Un muchacho y su papá son los dos hombres ejecutados en La Uruca

De momento se desconoce cómo ocurrió el ataque, pero preliminarmente se habla de que sujetos que viajaban en otro vehículos habrían sido los responsables de a balacera.

Horas antes ocurrió un hecho similar en La Uruca, frente a Cosevi, cuando gatilleros asesinaron a un hombre y a su hijo, quienes estaban dentro de un carro estacionado.