Sucesos

Un muchacho y su papá son los dos hombres ejecutados en La Uruca

Taylor Herrera Torres, de 28 años y su papá Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años fueron asesinados en un carro

Por Alejandra Morales

Taylor Herrera Torres, de 28 años y su papá Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años, son los dos hombres ejecutados dentro de un carro en La Uruca, San José.

Así lo confirmaron las autoridades a La Teja.

11/08/2025, San José, La Uruca, frente al COSEVI, se da una balacera en la que aparentemente hay dos personas muertas en un vehículo.
La balacera se dio esta tarde en La Uruca. (Jose Cordero/José Cordero)

El carro en el que andaban está inscrito a nombre de una mujer de apellidos Salas Viales, quien al parecer, es la pareja de Herrera Campos.

Este aterrador crimen ocurrió a plena luz del día de este lunes en La Uruca, en San José, las víctimas fueron atacados a balazos.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:39 p.m. frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

“Informan de dos hombres adultos heridos por arma de fuego, están dentro de un vehículo y ambos se encuentran sin signos vitales”, informó Cruz Roja.

Este violento hecho fue atendido bajo un intenso aguacero y al sitio llegaron allegados de los fallecidos, quienes por obvias razones estaban en shock por lo ocurrido.

