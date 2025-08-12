Un muchacho y su papá son los dos hombres ejecutados en La Uruca

Taylor Herrera Torres, de 28 años y su papá Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años, son los dos hombres ejecutados dentro de un carro en La Uruca, San José.

Así lo confirmaron las autoridades a La Teja.

La balacera se dio esta tarde en La Uruca. (Jose Cordero/José Cordero)

El carro en el que andaban está inscrito a nombre de una mujer de apellidos Salas Viales, quien al parecer, es la pareja de Herrera Campos.

Este aterrador crimen ocurrió a plena luz del día de este lunes en La Uruca, en San José, las víctimas fueron atacados a balazos.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:39 p.m. frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

“Informan de dos hombres adultos heridos por arma de fuego, están dentro de un vehículo y ambos se encuentran sin signos vitales”, informó Cruz Roja.

Este violento hecho fue atendido bajo un intenso aguacero y al sitio llegaron allegados de los fallecidos, quienes por obvias razones estaban en shock por lo ocurrido.

11/08/2025, San José, La Uruca, frente al COSEVI, se da una balacera en la que aparentemente hay dos personas muertas en un vehículo. (Jose Cordero/José Cordero)

