Tragedia en carretera: sueño de trabajar para mamá de 4 hijos duró solo un mes

Doña Cristina de Jesús Martínez Muñoz, de 45 años, apenas pudo estar un mes en Costa Rica. Ella vino a trabajar y al quedarse sin trabajo decidió regresar a su país, pero en el camino encontró la muerte.

Cristina Martínez será sepultada en su país natal, ella dejó cuatro hijos. (Cortesia/Cortesía)

El accidente que cobró la vida de esta mamá de cuatro hijos ocurrió en Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

Doña Carmen González, allegada de doña Cristina, nos contó que la víctima, quien era nicaragüense, llegó al país hace un mes cargada de mucha ilusión por poder trabajar.

“Ella veía por sus hijos; era mamá y papá, pues ellos tienen 20, 15, 14 y 9 años. La niña de 14 tiene problemas de la vista, está enfermita y ve muy poquito, entonces por eso ella tenía tanta necesidad de trabajar y decidió venirse para Costa Rica, porque ya en Nicaragua no había nada para trabajar”, relató.

Doña Cristina se vino a laborar a una finca en Llano Grande de Cartago, donde estaba cortando cebolla, pero se acabó la cosecha y con eso el trabajo.

Por lo tanto, decidió regresar a su pueblo, la comunidad de Cerro Blanco, en San Juan del Río Coco, en Madriz, Nicaragua, con lo poquito que se había ganado, pero anhelaba estar con sus hijos y con su familia, pues era la primera vez que se separaban por tanto tiempo.

Cristina viajaba con un conductor informal y junto con sus primos, Dixon y Wilder Martínez, decidieron regresar a Nicaragua, la madrugada del domingo.

El accidente ocurrió 300 metros antes del Pricesmart.

Ella viajaba como acompañante en un carro que quedó despedazado, tras impactar contra un árbol.

El accidente se encuentra en investigación, pues otro vehículo se vio involucrado. Al parecer, dicho vehículo golpeó el carro en el que iba la extranjera. Los ocupantes de ese carro no resultaron heridos.

“Lo que sabemos es que otro carro los golpeó y ellos se salieron de la carretera y se dio el accidente. En la Medicatura Forense nos dijeron que llamáramos en un mes para el resultado de la autopsia”, dijo Carmen.

Las autoridades atendieron a varias personas por el accidente, entre ellos dos primos de doña Cristina.

Wilder sigue internado en el Hospital Max Peralta en Cartago, donde se encuentra grave; incluso, este lunes sufrió un paro cardíaco, mientras que Dixon tenía algunos golpes, pero ya fue dado de alta.

Doña Carmen aseguró que hace pocas horas había podido hablar con Wilder y le dijo que está un poco mejor, por lo que esperan que se recupere, porque ya para ellos es muy dolorosa la muerte de la mujer.

Doña Cristina era una mujer muy trabajadora y esforzada, y estaba luchando por darle a su familia una mejor vida; sin embargo, tenía mucha ilusión por reunirse con ellos, y lo que más les duele es que la esperaban con ansias, pero ahora lo que llegará es su cuerpo para despedirla.

“Ella era una mujer demasiado alegre, y además era una persona muy creyente, la verdad nos duele mucho su partida, sobre todo por sus niños”, dijo Carmen.

Zapatitos y ropa

A los familiares ya les entregaron el cuerpo, y están viendo cómo hacen para repatriarlo a su amado país para darle sepultura. Esta tarde trataban de conseguir unos zapatitos y ropa para vestirla y terminar de cubrir los gastos.

“Estamos viendo si podemos velarla o no porque el viaje es muy largo, algunas personas quisieran despedirla aquí, y luego seguir con el viaje porque son 16 horas”, dijo la allegada.

La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook. (Facebook/La mujer que perdió la vida viajaba como acompañante en el carro accidentado. Foto Facebook.)

Los familiares necesitan apoyo para cubrir los gastos, por lo que si desea ayudarlos, puede hacerlo al 6336-6676 a nombre de Carmen González; además, necesitan apoyo para poder colaborar con el joven que está delicado en el hospital.