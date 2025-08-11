Este habría sido el último momento feliz que vivió joven mamá asesinada en parque infantil

Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños de 6 y 8 años. Foto Facebook. (Facebook/Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños de 6 y 8 años. Foto Facebook.)

Mónica Chaves Solano, la joven madre de 25 años que fue asesinada y cuyo cuerpo apareció en un parque de juegos infantiles en Cartago, habría vivido un último momento muy feliz antes de ser alcanzada por la muerte.

Así lo reveló a La Teja Viviana Solano, tía de Mónica, quien habría sido la última persona que alcanzó a verla con vida.

“Yo estoy pasando una situación con un hijo mío, que está internado en el hospital del INS, y cuando yo iba para el hospital a hacer cambio, ella estaba sentada comiendo con los chiquitos de ella y me dijo: ‘Tía, me llamas, cualquier cosa me avisas’; ella estaba contenta compartiendo con los hijos”, contó Solano.

Ese último momento de felicidad que Mónica vivió junto a sus amados hijos, dos chiquitos de 6 y 8 años, se dio la tarde del pasado sábado, horas antes de que le arrebataran la vida.

El atroz homicidio de Chaves salió a la luz la mañana de este domingo, cuando a eso de las 8:20 a. m. las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del parque de juegos infantiles en el proyecto Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

“Los compañeros recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo por parte de oficiales de la Fuerza Pública a las 9 a. m. La ahora fallecida presentaba una herida por arma blanca en el abdomen y el caso se mantiene bajo investigación”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El crimen ocurrió a escasos metros de la casa en la que Mónica tenía tiempo de vivir junto a su tía, quien recibió la amarga noticia por medio de una llamada telefónica, cuando se encontraba en el hospital junto a su hijo.

“Es una injusticia lo que le hicieron, hasta el momento no tenemos ninguna información todavía, todo está en investigación, pero sí exigimos que se haga justicia porque ella no se merecía eso”.

En cuanto a una versión extraoficial que circula acerca de que, al parecer, Mónica habría tenido una supuesta discusión contra otra persona la noche del sábado, Viviana dijo que aún no tienen nada confirmado sobre eso.

“Todavía no sabemos qué pasó, porque yo no estaba en mi casa, si he escuchado rumores sobre eso, pero no sé qué tan cierto será todo eso que dicen”, agregó.

Si usted tiene información sobre este caso es indispensable que se comunique con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.