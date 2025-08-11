Trágico accidente impidió el esperado reencuentro entre madre y su familia

El accidente que cobró la vida de una mamá de tres hijos en Tres Ríos, en La Unión de Cartago, impidió que ella se reuniera con su familia como tanto lo anhelaba.

Cristina Martínez era madre de tres hijos. (Cortesía/Cortesia)

La víctima fue identificada como Cristina de Jesús Martínez Muñoz, de 45 años, quien era nicaragüense.

Doña Cristina fue la víctima del accidente ocurrido la madrugada de este domingo, 300 metros antes del Pricesmart. Ella viajaba como acompañante en un carro que quedó despedazado, tras impactar contra un árbol.

El accidente se encuentra en investigación, pues, otro vehículo se vio involucrado.

Según informaron los medios nicaragüenses, doña Cristina iba con otras personas en el carro rumbo a Nicaragua, pues, quería reencontrarse con su familia en ese país, ya que estaba trabajando en Costa Rica, donde se ganaba la vida cortando cebolla.

Según confirmó una de sus familiares a La Teja, ellos están en Medicatura Forense con el fin de coordinar la entrega del cuerpo y ver cómo lo logran repatriarlo a su amado país para darle sepultura.

Las autoridades atendieron a varias personas por el accidente, una de ellas es familiar de doña Cristina y fue llevada al Hospital Max Peralta en Cartago, donde se encuentra grave.