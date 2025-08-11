A balazos atacan a mujer frente a una escuela

Una mujer de aproximadamente 46 años, sufrió múltiples balazos, frente a la escuela de la 15 de Setiembre en Hatillo, San José.

La Cruz Roja confirmó la situación, ya que la alerta la recibieron a las 2:22 p. m. de este lunes 11 de agosto.

“Se trasladó a una mujer de 46 años, en condición crítica al hospital San Juan de Dios”, señalaron en la central de la benemérita.

La mujer fue atacada de múltiples balazos en la 15 de Setiembre en Hatillo, la llevaron al hospital San Juan de Dios. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En el sitio, se mantienen los oficiales de la Fuerza Pública y otras autoridades tratando de dar con los responsables de este violento hecho.

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, en lo que llevamos de este 2025 han asesinado a 42 mujeres en hechos violentos.

Las armas de fuego son la principal herramienta con la que le quitan la vida a las personas.

