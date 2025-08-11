Así fue como pequeños hijos de joven mamá asesinada en parque infantil se enteraron de su muerte

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook. (Facebook/El cuerpo de la mujer fue encontrado en el parque infantil. Foto Facebook.)

La familia de Mónica Chaves Solano, la joven madre de 25 años que fue asesinada y cuyo cuerpo apareció en un parque de juegos infantiles en Cartago, tuvo que hacerle frente a una muy difícil situación relacionada con sus pequeños hijos.

Así lo contó a La Teja Viviana Solano, tía de Mónica, quien explicó que ellos tuvieron que encargarse de darles la desgarradora noticia a los dos chiquitos, de 6 y 8 años, sobre lo que había sucedido con su mamá.

“Por recomendaciones del psicológo ya ellos saben, por lo del tema del duelo, pero no saben cómo sucedió”, contó Viviana.

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), indicó a este medio que la Oficina Local de Cartago está visitando a los menores y a su familia para darles atención psicosocial y legal.

El atroz homicidio de Chaves salió a la luz la mañana de este domingo, cuando a eso de las 8:20 a. m., las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del parque de juegos infantiles en el proyecto Blanquillo, en San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños de 6 y 8 años. Foto Facebook. (Facebook/Mónica Chaves Solano, era madre de dos niños de 6 y 8 años. Foto Facebook.)

“Los compañeros recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo por parte de oficiales de la Fuerza Pública a las 9 a. m. La ahora fallecida presentaba una herida por arma blanca en el abdomen y el caso se mantiene bajo investigación”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El crimen ocurrió a escasos metros de la casa en la que Mónica tenía tiempo de vivir junto a su tía, quien recibió la amarga noticia por medio de una llamada telefónica, cuando se encontraba en el hospital junto a su hijo.

Solano dijo que el crimen los tiene muy consternados, pues Mónica no tenía problemas con nadie, por lo que no entienden por qué le quitaron la vida de una forma tan cruel.

“Lo que pedimos es que si alguien tiene información sobre lo que pasó que por favor la dé a las autoridades. Lo que más queremos es que se haga justicia y que esto no quede impune”.

Si usted tiene información sobre este caso, es indispensable que se comunique con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.