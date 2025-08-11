Héroes en acción: policletos salvan a familia de morir en voraz incendio

Los policletos corrieron a despertar a la familia. Foto MSP. (MSP/Policletos salvan a familia de morir quemada en Siquirres. Foto MSP.)

Tres policletos de la Fuerza Pública se convirtieron en unos verdaderos héroes para una familia limonense, pues los salvaron de morir quemados dentro de su propia casa.

La valerosa acción ocurrió a eso de las 6:30 a. m., de este miércoles en Siquirres de Limón, cuando los uniformados realizaban un recorrido de seguridad y recibieron la alerta sobre un incendio en una vivienda.

“Los oficiales al ver las llamas y el humo salir de la vivienda dieron aviso a la familia, cuyos miembros dormían plácidamente sin percatarse de lo que sucedía. Por lo que los oficiales ingresaron a la vivienda”, indicó Seguridad Pública.

Boomberos y cruzrojistas atendieron a la familia y a los oficiales. Foto MSP. (MSP/Policletos salvan a familia de morir quemada en Siquirres. Foto MSP.)

Dos de los oficiales fueron a despertar a los tres integrantes de la familia para sacarlos a toda prisa de la casa, mientras que el tercer policleto corrió hasta la cocina, donde el fuego consumía todo a su paso.

“El oficial al ver varios galones de aceite y un tanque de gas, tomó trapos y abundante agua y aplacó las llamas, arriesgando su vida y evitando una explosión. La vivienda posee un pequeño negocio de comidas rápidas donde inició el incendio”, detallaron las autoridades.

Los Policletos no dudaron en arriesgar sus vidas por la familia. Foto MSP. (MSP/Policletos salvan a familia de morir quemada en Siquirres. Foto MSP.)

Además de rescatar a los tres integrantes de la familia, los policletos también le salvaron la vida a un perrito que se encontraba en el interior de la casa.

La familia y los policletos no sufrieron afectación alguna, pero aun así, recibieron atención médica por parte de Bomberos de Costa Rica, quienes llegaron al sitio, así como de la Cruz Roja Costarricense.