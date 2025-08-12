Dolorosa tragedia: Niña de 9 años muere en violento accidente de tránsito

Una niña murió y una mujer resultó herida de gravedad.

Una verdadera tragedia ocurrió la madrugada de este martes en una carretera de la zona sur de nuestro país, pues una colisión múltiple terminó cobrando la vida de una pequeña niña.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de una pequeña de 9 años, quien murió producto de un violento choque ocurridó a eso de la 1:05 a.m. en Puerto Cortés de Osa, sobre la ruta 34.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Benemérita, por razones que no son claras, en ese sitio se dio un choque entre carros, por lo que la Cruz Roja tuvo que enviar varias unidades.

En el lugar del accidente, los paramédicos atendieron a una mujer herida, la cual fue trasladada en condición urgente al hospital Tomás Casas.

Lo más doloroso fue que en la misma escena los cruzrojistas confirmaron que la niña de apenas 9 años falleció a consecuencia del choque.

De momento se desconoce cuál sería la relación entre la chiquita y la mujer que resultó herida de gravedad.