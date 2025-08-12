Esta es la escalofriante forma en la que banda narco despertaba a diario a sus vecinos

La Policía Judicial ha detenido a 13 de los 14 objetivos que tenían en la mira. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los vecinos de una humilde comunidad en Heredia tenían el peor despertador de todos, pues a diario, al parecer, una banda narco se encargaba de sacarlos de sus camas a punta de balazos.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del OIJ, quien explicó que esta era una de las formas en las que la supuesta banda de un sujeto apellidado Figueroa, alias “Chinchón”, supuestamente amedrentaba a los habitates de Guararí de Heredia.

LEA MÁS: OIJ desmantela banda narco que habría ordenado el homicidio de tres de sus propios miembros

“Todos los días ellos generaban accionamientos de armas, esto para demostrar poderío, intimidar a las personas y no permitir que nadie se les metiera a la zona”, dijo Zúñiga.

El director del OIJ dijo que incluso ellos fueron testigos de ese “despertador” usado por los sospechosos, minutos antes de que realizaran los allanamientos.

“Incluso antitos de llegar acá hubo una balacera, ellos generalmente antitos de la mañana empiezan para demostrar algún tipo de intimidación, algún tipo de poder”, agregó.

El OIJ realizó 12 allanamientos para desmantelar la banda. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Atacan a balazos a dos muchachos que se encontraban dentro de carro

El operativo para desmantelar al grupo criminal inició a las 6 a.m. de este martes en puntos como San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia en Alajuela y Desamparados de San José.

De momento, la Policía Judicial detaló que ya han detenido a 13 de los 14 objetivos que pretendían, entre estos estaría el supuesto líder del grupo.

LEA MÁS: Dolorosa tragedia: Niña de 9 años muere en violento accidente de tránsito

Además de ser vinculados con la venta de drogas, la agrupación criminal también es vinculada con préstamos gota a gota, cobro de peajes a los vecinos y apropiación forzosa de propiedades.