OIJ desmantela banda narco que habría ordenado el homicidio de tres de sus propios miembros

El líder de la banda sería un hombre conocido como Chinchón, a quien pretenden detener junto a su esposa, suegros y cuñados

Por Adrián Galeano Calvo
El OIJ realiza 11 allanamientos para desmantelar banda narco en Heredia.
El OIJ realiza 11 allanamientos para desmantelar banda narco en Heredia. (OIJ/El OIJ realiza 11 allanamientos para desmantelar banda narco en Heredia.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está relizando una serie de 11 allanamientos para detener a los supuestos miembros de una peligrosa banda narco, cuyo supuesto líder habría ordenado el homicidio de tres integrantes de la organización.

El operativo para desmantelar al grupo criminal inició a las 6 a.m. de este martes y los agentes están allanando varias viviendas ubicadas en las localidades de San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José.

Según Randall Zúñiga, director del OIJ, el objetivo de este operativo es detener a 14 personas, especificamente 9 hombres, 4 mujeres y un menor de edad.

Entre los principales objetivos está un hombre apellidado Figueroa, alias Chinchón, quien sería el supuesto líder del grupo. También se pretende capturar a su esposa, sus suegros y sus tres cuñados.

Además de ser señalado como un grupo que se dedicaba al narcotráfico, el OIJ detalló que esta banda también habría cometido otros delitos, uno de los más graves sería un triple homicidio, en el que tres supuestos miembros de la banda fueron ejecutados.

El grupo criminal también es vinculado con otros presuntos delitos como préstamos gota a gota, amenazas y cobros de peaje, así como nueve tentativas de homicidio.

“Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, cuando aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en las localidades de Los Sauces y la Cuenca en Guararí de Heredia”, mencionó el OIJ.

